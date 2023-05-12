Опубликованы кадры стамбульского митинга в поддержку Эрдогана

Местные жители вышли на улицы города, чтобы поддержать в предвыборной гонке действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

За два дня до выборов президента Турции в центре Стамбула прошел митинг в поддержку действующего лидера страны Реджепа Эрдогана.

Чтобы поддержать Эрдогана и услышать его речь, местные жители вышли на улицы города. Кто-то за происходящим наблюдал с балконов. Повсюду звучали агитационные песни. По периметру для соблюдения безопасности находились сотрудники полиции.

Эрдоган выступил на центральной площади города с речью, а затем покинул ее на большом тонированном автобусе, на крыше которого находились сотрудники полиции. Обстановка спокойная, провокаций не происходило.

Сегодня последний день агитации перед президентскими выборами. Хотя осталось трое кандидатов, основное противостояние, по словам экспертов, происходит между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Ранее местные жители рассказали, по каким критериям выбирают, за кого голосовать. Так, Кылычдароглу выбирают за обещания бороться с диктатурой и мигрантами и за права женщин. Эрдогана - за экономические успехи, стабильность, связь с Путиным и противостояние США и Западу.