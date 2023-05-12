В Мелитополе прозвучал взрыв, в некоторых районах нет воды и света

Также в некоторых частях города не работает интернет.

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В северной части Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв. Он раздался в квартале Микрорайон около 21:50 по московскому времени.

После этого в нескольких районах отключили свет и воду, а где-то также не работает интернет, сообщило РИА Новости.

Ранее несколько взрывов прозвучали в Луганске. Вражеские снаряды попали в здание завода «Поли-Пак», после чего начался сильный пожар. Пострадали соседние здания, также, по сообщениям очевидцев, в результате взрыва был ранен ребенок.