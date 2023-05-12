Очевидцы сообщили, что ребенок пострадал в результате взрывов в Луганске
Также местные жители сообщили, что слышали порядка пяти взрывов.
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В результате взрывов в Луганске пострадал ребенок, он был доставлен в травматологию. Об этом сообщили очевидцы события.
Также они уточнили, что услышали около пяти взрывов. Ранее сообщалось лишь о трех.
Прилетевшие в здание завода «Поли-Пак» снаряды вызвали ударную волну, которую почувствовали живущие неподалеку люди. Помимо этого, у некоторых зданий начала сыпаться штукатурка, окна некоторых домов были повреждены.
Ситуацию прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что обстрел города в День Республики - лишь очередная попытка со стороны националистов запугать мирное население.