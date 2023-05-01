В США заявили, что предоставили Киеву почти 100% запрошенной военной помощи
США передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запрашивал для контрнаступления, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он заверил, что военные поставки на Украину продолжатся, сообщает ТАСС.
Представитель Белого дома сказал, что Вашингтон предоставил «почти все» для наступательных операций, которые в Киеве планируют провести весной.
«Очень скоро вы увидите новые поставки от нас», - добавил Кирби.
Ранее WSJ сообщила о проблемах США с производством боеприпасов. Как пишет издание, намерения США увеличить производство боеприпасов не оправдались из-за нехватки чипов, оборудования и квалифицированных рабочих.
Тем временем командующий воздушными силами Украины Николай Олещук показал ракеты Zuni, впервые переданные Киеву США.