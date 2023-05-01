США передали Украине авиационные ракеты Zuni

© Фото: MykolaOleshchuk, Telegram

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук показал ракеты Zuni, переданные Киеву США. Фотография появилась в Telegram военачальника.

На снимке запечатлен Су-25 с американскими неуправляемыми ракетами класс «воздух-земля», которые Соединенные Штаты пообещали передать Украине в январе. Речь шла о четырех тысячах единицах боеприпасов. Сколько ракет Украина получила фактически, не уточняется.

Ранее на Украине заявили, что США передают Киеву гораздо меньше вооружения, чем обещают. По данным издания Foreign Policy, американская администрация близка к истощению ресурсов для военной помощи.