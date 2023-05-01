В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США передали Украине авиационные ракеты Zuni

Анна Касаткина
13:01 01.05.2023
Соединенные Штаты обещали передать Киеву авиационные ракеты Zuni в январе.
США передали Украине авиационные ракеты Zuni
© Фото: MykolaOleshchuk, Telegram
Читайте нас на:

Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук показал ракеты Zuni, переданные Киеву США. Фотография появилась в Telegram военачальника.

На снимке запечатлен Су-25 с американскими неуправляемыми ракетами класс «воздух-земля», которые Соединенные Штаты пообещали передать Украине в январе. Речь шла о четырех тысячах единицах боеприпасов. Сколько ракет Украина получила фактически, не уточняется.

Ранее на Украине заявили, что США передают Киеву гораздо меньше вооружения, чем обещают. По данным издания Foreign Policy, американская администрация близка к истощению ресурсов для военной помощи.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:32 В стране и мире
Видео
Пламя и вагоны на боку: кадры с места схода с рельсов поезда под Брянском
12:05 В стране и мире
В Молдавии задержали вице-председателя партии «Шор» Таубер
11:47 В стране и мире
Володин предложил ФНС взять на особый контроль блогеров, которые не платят налоги
11:28 В стране и мире
WSJ сообщила о проблемах США с производством боеприпасов
11:07 Спорт
ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации
Популярное
Два человека в автомобиле исчезли на трассе М-4 «Дон»
Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.