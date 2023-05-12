В Евросоюзе предложили прекратить поставки нефти из РФ в Германию и Польшу

При этом поставки ресурса в Чехию, Словакию и Венгрию будут продолжаться.

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В Евросоюзе предложили официально прекратить поставки из РФ по нефтепроводу «Дружба» для Германии и Польши. При этом об остановке поставок нефти в Чехию, Словакию и Венгрию речи не идет.

«ЕС предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу», - сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Ранее в «Транснефти» сообщили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба». Глава венгерского МИД Петер Сийярто прокомментировал это событие, заявив, что теракт можно считать угрозой энергетической безопасности Венгрии.