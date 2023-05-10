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В «Транснефти» сообщили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» под Брянском

Алексей Курильченко
12:39 10.05.2023
В результате попытки теракта никто не пострадал.
В «Транснефти» сообщили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» под Брянском
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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В отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» была совершена попытка террористического акта. В результате произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщили в компании «Транснефть».

«Сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы», - сообщил агентству ТАСС официальный представитель компании.

В марте у нефтеперекачивающих станций нефтепровода «Дружба» в Брянской области были обнаружены взрывные устройства. Предположительно, их сбросили с беспилотника.

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