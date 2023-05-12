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Минобороны России: противник потерял около 900 боевиков за сутки на Донецком направлении

13:30 12.05.2023
Также неприятель потерял на этом направлении более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и гаубицу L-118.
Минобороны России: противник потерял около 900 боевиков за сутки на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило, что противник потерял около 900 боевиков на Донецком направлении за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании», - заметил Конашенков. 

Он добавил, что на Соледарском тактическом направлении неприятель провел наступательные действия. Они прошли на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. 

При этом враг предпринял 26 атак. В них было задействовано более 1 000 боевиков, до 40 танков, а также другая техника. Российские войска отразили все атаки и не допустили прорывов обороны

Российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. Игорь Конашенков отметил мужество отражавших атаки неприятеля военнослужащих 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажей армейской авиации и других подразделений ВС РФ. 

Еще Конашенков сообщил об уничтожении украинского истребителя Су-27. С небес на землю его спустили российские средства ПВО, это произошло в районе населенного пункта Часов Яр на территории ДНР. 

Также официальный представитель МО РФ сообщил об уничтожении украинского склада боеприпасов для артиллерии в районе Авдеевки - он принадлежал к 110-й механизированной бригаде врага. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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