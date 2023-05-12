МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении

Новый рубеж занят с учетом выгодных условий Берховского водохранилища с целью повышения устойчивости обороны.

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Минобороны России сообщило о занятии рубежа на Малоильиновском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его данным, подразделения «Южной» группировки войск РФ заняли рубеж Берховского водохранилища для повышения устойчивости обороны.

Российские военнослужащие проявили мужество и отразили атаки противника. В отражении были задействованы 4-я и 200-я мотострелковые бригады, а также экипажи армейской авиации и другие подразделения войск ВС РФ.

В результате их действий уничтожены более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

Ранее в Минобороны заявили об отражении на Соледарском тактическом направлении 26 атак противника. Неприятель провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон на Соледарском тактическом направлении протяженностью более 95 километров.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.