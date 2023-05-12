Армия Армия Армия

МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении

13:25 12.05.2023
Новый рубеж занят с учетом выгодных условий Берховского водохранилища с целью повышения устойчивости обороны.
МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Минобороны России сообщило о занятии рубежа на Малоильиновском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его данным, подразделения «Южной» группировки войск РФ заняли рубеж Берховского водохранилища для повышения устойчивости обороны.

Российские военнослужащие проявили мужество и отразили атаки противника. В отражении были задействованы 4-я и 200-я мотострелковые бригады, а также экипажи армейской авиации и другие подразделения войск ВС РФ.

В результате их действий уничтожены более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

Ранее в Минобороны заявили об отражении на Соледарском тактическом направлении 26 атак противника. Неприятель провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон на Соледарском тактическом направлении протяженностью более 95 километров.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:25 Армия
МО РФ: российские войска заняли рубеж на Малоильиновском направлении
12:54 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием
12:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры тушения вертолетами пожара в подмосковном Дзержинском
11:35 Спорт
Исполком FIG согласился с отстранением российских спортсменов от международных турниров
11:22 В стране и мире
Видео
Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в суд под усиленной охраной
Популярное
Times: вещатели «Евровидения» не позволят Зеленскому выступить в финале конкурса
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.