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В МО РФ заявили, что на Соледарском тактическом направлении отражено 26 атак противника

13:21 12.05.2023
Неприятель провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон на Соледарском тактическом направлении протяженностью более 95 километров.
В МО РФ заявили, что на Соледарском тактическом направлении отражено 26 атак противника
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Минобороны России сообщило об отражении 26 украинских атак на Соледарском тактическом направлении. Прорывов обороны российских войск допущено не было. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В ходе атак были задействованы более 1 000 украинских боевиков, около 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

На Малоильиновском направлении подразделения «Южной» группировки российских войск заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. Военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения мужественно проявили себя при отражении атак противника. На данном направлении уничтожены более 540 националистов, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.

Ранее артиллеристы «Южной» группировки российских войск на Марьинском направлении сорвали попытку противника провести контратаку. Подразделения украинских националистов понесли значительные потери, а российские войска не допустили утрату своих позиций.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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