Опубликованы кадры тушения вертолетами пожара в подмосковном Дзержинском

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Два пожарных вертолета МЧС России сбрасывают тонны воды в эпицентр крупного пожара на предприятии по переработке вторсырья в городе Дзержинский Московской области.

Как видно на кадрах, вертолеты оснащены специальной емкостью - водосливными устройствами ВСУ-5. В них вмещается пять тонн воды. Ее черпают из Москвы-реки и разливают в воздухе над местом пожара.

На видео также отражена работа наземных подразделений службы пожаротушения: они проливают дорогу между горящим предприятием и соседними зданиями, чтобы не допустить распространения огня.

По данным пресс-службы МЧС России, в 11.55 12 мая пожарным расчетам удалось остановить распространение огня и локализовать пожар на площади в 2,5 тысячи «квадратов».

Напомним, что пожар на подмосковном предприятии начался утром 12 мая на площади в 30 кв. м. Несмотря на небольшой очаг возгорания, столб клубов черного дыма поднялся высоко в небо и был заметен даже на юге Москвы.

Из-за сильного ветра началось быстрое распространение огня - сначала до 1,5 тысячи «квадратов», затем до 2,5 тысячи кв. м. Пламя перекинулось на соседнее здание.

Для тушения огня привлекли два пожарных вертолета МЧС России.

Жители города обеспокоены экологической обстановкой из-за выброса в атмосферу продуктов горения старых автопокрышек. Дзержинский - небольшой населенный пункт на берегу Москвы-реки, его главная достопримечательность - Николо-Угрешский монастырь, основанный в 1380 году после Куликовской битвы Дмитрием Донским.