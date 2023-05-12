Пожар на складе покрышек в подмосковном Дзержинском дошел до соседнего здания

К тушению огня привлечены два пожарных вертолета.

© Видео: t.me.podslyshano_dzerj © Фото: t.me.podslyshano_dzerj

Два пожарных вертолета привлекли к тушению горящих покрышек на предприятии по переработке вторсырья в подмосковном Дзержинском. О решении направить к месту крупного пожара специальную авиационную технику сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Вертолеты уже прибыли в Дзержинский и помогают бороться с распространением огня с воздуха. Очевидцы поделись кадрами работы пожарной авиации. Видео опубликовал Telegram-канал «Подслушано. Дзержинский».



Очевидцы сообщают, что вертолеты черпают воду из Москва-реки и опрокидывают огромные емкости над горящим предприятием. Работают два вертолета.

Ранее сообщалось, что утром 12 мая на территории предприятия по переработке вторсырья в подмосковном Дзержинском началось горение покрышек. Из-за сильного ветра площадь распространения огня быстро увеличилась до 2,5 тыс. «квадратов».

Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. Сейчас огонь перекинулся на соседнее здание.

«Огонь перекинулся на соседнее здание. Горит кровля на площади 20 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Жители Дзержинского обеспокоены экологической обстановкой в городе. Но по данным Министерства экологии и природопользования Московской области, «концентрация вредных веществ не превышена в воздухе из-за пожара».

«На территории городского округа отмечается преимущественно северо-западный ветер, 2 м/с (смещение продуктов горения в юго-восточные районы города)», - отметили в ведомстве.

Напомним, что Дзержинский - небольшой населенный пункт, его главная достопримечательность Николо-Угрешский монастырь, основанный в 1380 году после Куликовской битвы Дмитрием Донским.