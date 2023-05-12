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Площадь возгорания покрышек в подмосковном Дзержинском увеличилась до 2,5 тысячи «квадратов».

ГУ МСЧ РФ по Московской области сообщило подробности крупного пожара на предприятии по переработке вторсырья в Дзержинском.

Крупный пожар начался утром 12 мая с площади в 30 кв. м, позже площадь возгорания увеличилась до полутора тысяч, а затем огонь распространился на площади 2,5 тысячи кв. м. Над заводом, который занимается переработкой вторичных ресурсов, поднялся столб пламени и клубов черного дыма.

Жуткое зрелище зафиксировали на камеры своих мобильных устройств жители Дзержинского и выложили в соцсети. Столб дыма видно и из южных районов столицы, в частности из Зябликово. Кадры пожара опубликованы в соцсети.

Местные жители переживают за экологическую обстановку в городе. Это небольшой населенный пункт, его главная достопримечательность - знаменитый Николо-Угрешский монастырь, основанный в 1380 году после Куликовской битвы Дмитрием Донским.

Как сообщает пресс-служба правительства Московской области, завод «достаточно интересный амбициозный проект».