ЦБ представил сценарий двухлетнего восстановления экономики

По данным Центробанка, экономика России за два года полностью восстановится до стабильного уровня.

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Экономика России полностью восстановится за 2023-2024 годы и достигнет стабильного уровня к началу 2025 года. Банк России поделился прогнозом экономического развития страны. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на доклад ЦБ РФ.

В отчете отмечено, что в прошлом году основой роста экономики стала рекордная «загрузка мощностей промышленности». В 2023 году роль катализатора экономических процессов сыграет потребительский спрос.

Как ранее сообщалось, по данным аналитиков ЦБ РФ, к лету 2023 года рост российской экономики достигнет показателя в 4,2%. А к началу 2025 года темп прироста ВВП будет колебаться в пределах 1,5-2,5%.

Напомним, что в конце апреля Центробанк в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.



