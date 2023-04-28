В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Центробанк в пятый раз сохранил ключевую ставку на 7,5% годовых

Алексей Курильченко
13:58 28.04.2023
Экономическая активность оказалась выше прогнозов, сообщили в ЦБ.
Центробанк в пятый раз сохранил ключевую ставку на 7,5% годовых
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российский Центробанк принял решения сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это происходит уже пятый раз подряд.

Как сообщается на сайте ЦБ, с конца 2022 года увеличились темпы прироста цен, но они остаются на умеренном уровне. Инфляционные ожидания снизилась. При этом экономическая активность оказалась выше, чем прогнозировал банк в феврале, что показывает увеличение внутреннего спроса.

«В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом динамики инфляции, с учетом рисков от внутренних и внешних условий, а также реакции финансовых рынков на них.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Эти резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для давления на страну.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:19 В стране и мире
Видео
Последствия удара боевиков, унесшего жизни семи человек в Донецке, показали на видео
14:50 В стране и мире
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии
14:48 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции под Калугой
14:13 Армия
МО РФ сообщило о групповом ракетном ударе по пунктам временной дислокации резерва противника
12:08 В стране и мире
Дарью Трепову включили в перечень террористов и экстремистов
Популярное
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.