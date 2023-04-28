Центробанк в пятый раз сохранил ключевую ставку на 7,5% годовых

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Российский Центробанк принял решения сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это происходит уже пятый раз подряд.

Как сообщается на сайте ЦБ, с конца 2022 года увеличились темпы прироста цен, но они остаются на умеренном уровне. Инфляционные ожидания снизилась. При этом экономическая активность оказалась выше, чем прогнозировал банк в феврале, что показывает увеличение внутреннего спроса.

«В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом динамики инфляции, с учетом рисков от внутренних и внешних условий, а также реакции финансовых рынков на них.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Эти резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для давления на страну.