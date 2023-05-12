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Доцент МГУ Волхонский допустил возвращение Имрана Хана к власти в Пакистане

Алексей Курильченко
13:10 12.05.2023
По словам эксперта, Хан - самый популярный политик в Пакистане и арест лишь увеличил число его сторонников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jamil Ahmed, Xinhua, Globallookpress
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Сложившаяся с Пакистане ситуация с арестом бывшего премьера Имрана Хана в итоге может вылиться в его политическую победу и назначение на должность главы государства. Хан крайне популярен как политик, а арест лишь прибавил ему очков. Об этом «Звезде» рассказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.  

«Имран Хан - самый популярный политик в стране. Он внес "свежую струю" в пакистанское общество и сумел внести альтернативу устоявшимся правящим кланам. Если свержение Хана рассматривалось как попытка сил Запада устранить неугодного политика от власти, то все нынешние действия властей Пакистана по устранению политика лишь усилили его популярность. Его арест вызвал массовые протесты. Власти не ожидали с таким столкнуться, и заметна некая попытка отыграть все назад. По крайней мере, попытка заменить арест на другую меру пресечения выглядит как жест в сторону протестующих», - заявил эксперт.

При этом внешняя политика Пакистана сильно не изменилась, отметил Волхонский. Налицо тесные связи с Китаем, контакты с Россией и противостояние с США. Поэтому внешние силы, пытавшиеся отстранить Хана от власти, просчитались, ожидая, что это изменит внешнеполитический курс страны.

«Я бы выделил несколько вариантов развития событий. Очень многое будет зависеть от позиции армии. Если она займет нейтральную позицию, то дело придет к отставке правительства и скорейшим выборам, на которых, скорее всего, победит партия Хана. Если армия перейдет на сторону правительства, то самые ярые протестующие будут купированы, но выборы, так или иначе, должны быть назначены. Если они пройдут по конституционной процедуре, то победа Имрана Хана почти гарантирована. Если армия выйдет из-под контроля, то она возьмет власть в свои руки. Но я не считаю такой сценарий вероятным», - рассказал доцент.

Существует еще один вариант, самый разрушительный, - гражданская война «всех против всех». Помимо клановых противоречий, в стране существуют и этнические трения. Но такой исход событий наименее вероятен, отметил Волхонский.

Напомним, бывшего премьера Пакистана задержали сотрудники Национального бюро отчетности по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир Траст». Его обвиняют в коррупции и отмывании около 240 миллионов долларов. Сегодня он прибыл в суд под усиленной охраной.

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