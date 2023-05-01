Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода поезда в Брянской области

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода с рельсов в Брянской области грузового состава из Гомеля и представить доклад об установленных обстоятельствах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они фиксируют и изымают необходимые для экспертизы предметы.

Напомним, утром стало известно, что в Унечском районе Брянщины произошел взрыв на железнодорожных путях. В результате сошли с рельс 8 вагонов.

При происшествии локомотивная бригада не пострадала. К утру планируется восстановить движение поездов на участке дороги Брянск-Унеча.

В Минтрансе Белоруссии сообщили, что для участия в расследовании на место ЧП выехали представители Белорусской железной дороги.