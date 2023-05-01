Сошедший с рельсов в Брянской области грузовой поезд ехал из Гомеля

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Сошедший с рельсов из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области грузовой поезд ехал со станции в городе Гомель. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Также для оказания помощи назначен Восстановительный поезд Гомель.

«В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельс 8 вагонов. Локомотивная бригада не пострадала», - добавили в белорусском Минтрансе.

Напомним, сегодня стало известно, что на 136-м километре железнодорожных путей Брянск-Унеча взорвалась бомба, а потом с рельсов сошел грузовой состав. В поезде были цистерны с нефтепродуктами и вагоны со строительным грузом.

Глава региона Александр Богомаз отметил, что железнодорожное сообщение в направлении Унечи будет восстановлено к утру. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.