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Байден заблудился на сцене после речи с угрозами всему миру

Ирина Елагина
06:28 11.05.2023
Американский президент вновь попал впросак на публичном мероприятии.
Байден заблудился на сцене после речи с угрозами всему миру
© Фото: M10s Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден попал в неловкое положение во время выступления о повышении пределов госдолга в Валгалле в штате Нью-Йорк. Событие транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале PBS NewsHour.

На кадрах видно, что после встречи Байден растерянно спрашивает жестами у зала, в каком направлении ему идти, так как забыл, где находится выход со сцены. Главу государства выручил помощник, показавший верное направление.

Ранее сообщалось, что Байден допустил, что пропустит саммит G7 в Хиросиме 19-21 мая из-за угрозы дефолта и пригрозил всему миру проблемами, если в США наступит дефолт.

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