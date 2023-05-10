Байден допустил свое отсутствие на саммите G7 из-за угрозы дефолта

© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден не исключает, что не сможет участвовать в саммите «большой семерки» в Хиросиме, намеченном на 19-21 мая. Причина - сложная экономическая ситуация в стране. Об этом американский лидер заявил журналистам.

Байден отметил, что сейчас для него на первом месте проблема госдолга и риска дефолта , как «наиболее важная вещь, что стоит на повестке».

«Возможно, но маловероятно», - РИА Новости процитировало комментарий Байдена о вероятности его отсутствия на встрече в Хиросиме.

Ранее сообщалось, что Байден в интервью телеканалу MSNBC назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США, так как он «набрался чертовски много мудрости». По данным исследовательской службы Gallup, население США не в восторге от работы Байдена, весной 2023 года его рейтинг упал до рекордных 37%. Из-за риска дефолта в США летом 2023 года около 8 миллионов человек могут лишиться работы.

Напомним, что Джо Байден принял решение баллотироваться в президенты на новый срок и примет участие в выборах в 2024 году



