За сутки на Донецком направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ поразили в районе Угледара командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 109 районах, сообщил Конашенков. Российская авиация и артиллерия группировки войск «Восток» уничтожили подразделения украинских боевиков в районе Угледара и Привольного в ДНР, а также Малой Токмачки в Запорожской области.

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

Штурмовые отряды продолжают уничтожать украинских боевиков в западной части Артемовска, поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска. За сутки на Донецком направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Минувшей ночью российские войска нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В результате ракетного удара удалось нарушить работу предприятий, которые занимались производством боеприпасов, оружия и военной техники для украинских боевиков.