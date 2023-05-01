Армия Минобороны России: ночью ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Сегодня ночью российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты удалось поразить, добавили в МО РФ. В результате ракетного удара произошло нарушение в работе предприятий, которые занимались производством боеприпасов, оружия и военной техники для украинских боевиков. Ночью украинские СМИ сообщали о том, что в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Через несколько часов во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика