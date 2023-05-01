Штурмовые отряды уничтожают украинских боевиков в западной части Артемовска

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Штурмовые отряды продолжают уничтожать украинских боевиков в западной части Артемовска, поддержку им оказывают Воздушно-десантные войска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах», - сказал он.

Помимо этого, по словам Конашенкова, на Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Юг» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки. Самолеты вылетали для выполнения боевых задач шесть раз, артиллерия выполнила 64 боевые задачи.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 330-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», - заявил представитель МО.

В районе села Новоукраинка уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ, добавил Конашенков.

В МО также рассказали, что в ночь на понедельник российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.