Пожар после взрыва и схода поезда с рельсов под Брянском ликвидирован

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Пожар после схода грузового поезда с рельсов в Брянской области ликвидирован. Об этом сообщили в РЖД.

Напомним, сегодня после взрыва на перегоне Унеча – Рассуха произошел сход локомотива и семи вагонов с нефтепродуктами и строительным грузом. Загорелся локомотив и две цистерны. В результате произошедшего никто не пострадал.

На данный момент движение приостановлено, ведутся восстановительные работы, идет ремонт ж/д путей.

Как сообщается, для мониторинга экологической обстановки после разлива нефтепродуктов на место отправилась экологическая лаборатория МЖД.