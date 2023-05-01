Пожар после взрыва и схода поезда с рельсов под Брянском ликвидирован
На место происшествия отправилась экологическая лаборатория МЖД.
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Пожар после схода грузового поезда с рельсов в Брянской области ликвидирован. Об этом сообщили в РЖД.
Напомним, сегодня после взрыва на перегоне Унеча – Рассуха произошел сход локомотива и семи вагонов с нефтепродуктами и строительным грузом. Загорелся локомотив и две цистерны. В результате произошедшего никто не пострадал.
На данный момент движение приостановлено, ведутся восстановительные работы, идет ремонт ж/д путей.
Как сообщается, для мониторинга экологической обстановки после разлива нефтепродуктов на место отправилась экологическая лаборатория МЖД.