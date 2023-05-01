В музее ВВС Северного флота прошла военно-историческая реконструкция в честь юбилея «Смерша»

Мероприятие провели сотрудники УФСБ по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки.

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В поселке Сафоново Мурманской области на территории музея военно-воздушных сил Северного флота прошла Военно-историческая реконструкция. Ее посвятили 80-й годовщине образования Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Мероприятие провели сотрудники УФСБ по Северному флоту совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки. В реконструкции поучаствовали члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», а также военнослужащие.

Зрителям представили эпизоды работы оперуполномоченных отдела контрразведки «Смерш» Северного оборонительного района Северного флота в составе подразделений действующей армии, вступавших в бой с отборными частями Вермахта.

«Военно-историческая реконструкция является важнейшим этапом формирования знаний о своей армии», - считают участники мероприятия.

Напомним, недавно контрразведке «Смерш» исполнилось 80 лет, она появилась 19 апреля 1943 года. ФСБ к юбилею организации показало ранее не публиковавшиеся документы. Среди них, в частности, постановление совета народных комиссаров СССР о создании «Смерша».

Также рассекреченные документы раскрыли обстоятельства убийства генерала армии, командующего 1-м Украинским фронтом, «освободителя Киева» Николая Ватутина украинскими националистами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов