Рассекреченные документы «Смерша» раскрыли обстоятельства убийства Ватутина бандеровцами

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Советская военная контрразведка «Смерш» в конце февраля 1944 года расследовала обстоятельства убийства генерала армии, командующего 1-м Украинским фронтом, «освободителя Киева» Николая Ватутина украинскими националистами. Справка с результатами дознания опубликована в недавно вышедшем сборнике «"Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы"», передает РИА Новости.

Справку, представленную в книге, составил замначальника управления "Смерш" 1-го Украинского фронта генерал-майора Александр Белянов.

Согласно документу, 29 февраля 44-го года Военный совет фронта после завершения работы в штабе 13-й армии в городе Ровно в 16.30 по местному времени выехал в штаб 60-й армии в городе Славута.

Изначально рассматривались три возможных маршрута движения, наиболее благоприятным признали Ровно-Здолбунов-Острог-Славута. Остальные два разведка назвала непригодными из-за плохих дорог и наличия банд бандеровцев.

Ватутин решил ехать по первому маршруту, однако перед самым выездом генерал-лейтенант Пухов и член Военного совета фронта генерал-майор Козлов предложили ему выдвинуться маршрутом Ровно-Гоща-Милятин-Вельбовки-Славута, по которому Военный совет утром прибыл в штаб 13-й армии. Ватутин согласился. Никаких дополнительных мер охраны при этом предпринято не было.

Около 19.00 машины Военного совета въехали в населенный пункт Милятин с северной окраины. Майор Белошицкий, который передвигался на первом автомобиле, заметил в центре села толпу и услышал выстрелы. Он приказал остановить машину и развернуться, а затем побежал к автомобилю Ватутина, чтобы доложить о подозрительной обстановке. Командующий, в свою очередь, приказал выяснить, что это за группа, однако в это время собравшиеся люди (в количестве, как указывалось, 300-350 человек) заметили машины и начали окружать их. Одновременно по группе Военного совет из одного из домов был открыт автоматно-пулеметный огонь.

Машинам приказали развернуться, однако это сделали только три из них, автомобиль же командующего остался на месте. Ватутина при отходе тяжело ранило в ногу. Его пересадили в подошедший «Додж» и вывезли из зоны обстрела, однако вскоре машина перевернулась. Ватутина пересадили на этот раз в «Виллис», который через некоторое время завяз в грязи. Ватутина положили на сани, затем вновь переместили в авто и только после этого он был доставлен в госпиталь подъехавшей санитарной машиной.

«Товарищ Ватутин находится в армейском госпитале 13-й армии №506 в городе Ровно», - завершается справка.

В сборнике также приводится фотокопия сообщения, которое начальник «Смерша» Виктор Абакумов 8 марта 1944 года направил Иосифу Сталину и замначальника Генштаба Алексею Антонову. В нем говорилось, что 5 марта 1944 года вблизи Милятина была проведена операция по ликвидации украинских националистов. В ходе нее задержали некого Григория Ундера, участвовашего в нападении на кортеж Военного совета 29 февраля в рядах «отряда Зеленого» из состава «Украинской повстанческой армии»*. «Зеленый» (настоящее имя - Иван Беседа), по показаниям Ундера, имел в своем «отряде» до 200 бандитов. На вооружении у банды находилось до 10 станковых и 30 ручных пулеметов, пушка, 20 автоматов и винтовки.

Ватутина 2 марта перевезли в госпиталь в Киеве. Несмотря на все усилия врачей, 15 апреля 1944 года он скончался от заражения крови. Спустя два дня генерала армии похоронили в Мариинском парке в Киеве. В январе 1948 года на его могиле установили памятник с надписью на украинском языке: «Генералу Ватутину от украинского народа». В феврале 2023 года киевские власти демонтировали этот памятник.

Герой Советского Союза (награжден посмертно в 1965 году) Ватутин в годы ВОВ командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов, участвовал в Курской битве. Под командованием Ватутина Киев был освобожден от войск нацистской Германии осенью 1943 года.

Контрразведке «Смерш» исполнилось 80 лет, она появилась 19 апреля 1943 года. ФСБ России к юбилею организации показало ранее не публиковавшиеся документы. Среди них, в частности, постановление совета народных комиссаров СССР о создании «Смерша».

* Украинская повстанческая армия, вооруженное ответвление Организации украинских националистов - признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.