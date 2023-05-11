Бойцы ВВО на Сахалине получили современные антидроновые ружья «Гарпия»

Кроме того, расчеты РЭБ армейского корпуса ВВО провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника.

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На Сахалине военнослужащим подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) одна из коммерческих организаций островного региона передала современные антидроновые ружья.

Церемония вручения средств борьбы с квадрокоптерами состоялась на полигоне «Троицкий», где ежедневно проходят подготовку добровольцы и военнослужащие ВВО перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

Бойцы получили несколько современных антидроновых ружей «Гарпия». Затем расчеты РЭБ армейского корпуса ВВО провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника, тем самым проверив эффективность ружей.

Данные ружья блокируют частоты управления не только современных квадрокоптеров, но и других средств беспилотной летательной авиации. Мощная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления с углом направленности в 45 градусов действует на дроны и квадрокоптеры на расстоянии до двух километров.

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Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.