Дрон-курьер с едой: как беспилотники помогают нашим бойцам на Угледарском направлении

Военнослужащие сами изготавливают к дронам стабилизаторы для сброса боеприпасов. В хорошую погоду эффективность попадания снаряда доходит до 95%.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Угледарском направлении беспилотники несут свою службу. Неподалеку от промзоны находятся позиции пехоты ВС РФ.

Квадрокоптер подлетает. «Птичка» выполняет функции курьера: сбрасывает пакет, а внутри перекус для солдата. Беспилотник задачу выполнил и возвращается в безопасный район.

«Удивительное дело: но еще пару лет назад никто и представить не мог, что вот такие бытовые квадрокоптеры, которые в основном использовали для съемки различных фильмов или мероприятий, станут надежными помощниками для нашей армии в зоне специальной военной операции. Причем не только для того, чтобы наблюдать и обнаруживать закрытые позиции противника, но и поражать их», - показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Принцип работы дронов показывает разведчик с позывным Джокер. Он работает с коптерами с первых дней специальной военной операции.

«Подключаем такой вот сбросник. Вот он у нас есть. Здесь мы отодвигаем, вставляем ВОГ, он у нас крепится на стяжках. Мы его вставляем. Защелкнули, держим и запускаем, естественно, дрон. Он взлетает уже боевой», - рассказал разведчик с позывным Джокер.

Результат: осколочный выстрел от гранатомета или просто ВОГ попадает прямо в окоп. Осколки разлетаются на несколько метров. Джокер добавил, что попадания всегда высокоэффективные - 95% - если погода хорошая.

В другом случае беспилотник работает на малой высоте - попадает точно в люк боевой машины пехоты. Стабилизаторы для сброса боеприпасов, кстати, бойцы тоже изготавливают сами - на обычном 3D принтере.

«Его назвали принтером, но по факту это станок. Станок, который делает изделия из пластмассы. Бывает также, что используются фугасные авиабомбы, чертеж которых загружен в память 3D принтера и такой боеприпас уже можно изготовить», - пояснил врио командира разведывательного батальона с позывным Сокол.

Беспилотники ежедневно доставляют много проблем боевикам на Угледарском направлении. С их помощью нашей пехоте удается наносить точечное поражение живой силе и технике противника в укрытиях, что в итоге снижает его боевые возможности.