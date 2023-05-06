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Оператор БПЛА «Бонч» рассказал, как рюкзаки боевиков помогают в наблюдении за врагом

08:58 06.05.2023
Заметив движение, операторы беспилотников передают координаты на командный пункт. Затем по противнику бьют артиллеристы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Старший оператор беспилотника с позывным «Бонч» рассказал про выполнение боевых в задач в зоне специальной военной операции.

Военнослужащий ВС РФ объяснил, что в первую очередь при наблюдении он обращает внимание на передвижение врага.

«Также на самих опорных пунктах, вплоть до того, сколько вещей лежало. Например, вчера какие лежат вещи и сегодня. Можно посчитать сколько там рюкзаков лежит. То есть от этого прикинуть, какая численность противника на опорном пункте», - сказал он.

Оператор беспилотника добавил, что обращает внимание также на изменение маскировки опорных пунктов, следы, тропинки и др.

Ночью выполнять задачи с БПЛА намного сложнее - работать можно только через тепловизор. Днем же есть возможность вести разведку как на ближнее расстояние, так и на дальнее. 

Дрон «Бонча» наблюдает за опорными пунктами врага. Вдоль линии боевого соприкосновения националисты возвели укрепленную линию обороны. Заметив движение, операторы российских БПЛА передают координаты на командный пункт. Затем по противнику бьют артиллеристы.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Восток» сообщили об уничтожении дронами-камикадзе «Ланцет» двух гаубиц ВСУ британского производства.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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