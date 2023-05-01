Пламя и вагоны на боку: кадры с места схода с рельсов поезда под Брянском

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В Сети появились кадры с места схода с рельсов железнодорожного состава в Брянской области. Причиной произошедшего стал взрыв на путях.

На кадрах видны перевернутые вагоны поезда и возгорание.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, после чего с рельсов сошел грузовой состав. Пострадавших в результате инцидента нет.

По информации РЖД, в 10.17 мск с рельсов сошли локомотив и семь вагонов поезда. На месте работают городские пожарные расчеты, направлены пожарный и восстановительный поезда.

Движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, уточнили в РЖД. Возможны также задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва.