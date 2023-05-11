Более 500 ракет и десятки погибших: Израиль и Палестина обменялись мощнейшими за последние 20 лет ударами

Сообщается, что Палестина не против перемирия, но отказывается Израиль. О необходимости соблюдать международное право и щадить гражданские объекты официальный Тель-Авив призвала и глава МИД Франции Катрин Колонна.

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За сутки 11 мая усилилось противостояние Израиля и Палестины. Сообщается, что один человек погиб и по меньшей мере пять получили ранения. В израильском городе Реховот во время нового обстрела этим вечером со стороны сектора Газа в дом попала ракета.

Начавшаяся накануне атака стала самой масштабной за почти 20 лет. Палестинцы выпустили больше 500 ракет за сутки. Столь мощной ракетной атаки Израиль не видел очень давно. Ответ последовал на проведение им целой серии наземных и воздушных операций, получивших название «Щит и Стрела». Примерно четверть из них упала в самом секторе Газа.

Людей, проживающих в 40 километрах от границы с палестинской автономией, власти Израиля призвали немедленно спуститься в бомбоубежище. Эффективность знаменитой системы ПВО «Железный купол» и одного из ее последних элементов «Праща Давида» составляет 95%. От властей официальных данных о жертвах ракетной атаки не поступало. Но оценить масштаб разрушений можно по красноречивым кадрам из города Ашкелон.

«Мы находимся в центре военной операции, как наступательной, так и оборонительной. За мной система "Праща Давида" с командирами. Эта система успешно перехватила ракету над Гуш-Даном. Мы продолжим действовать в обороне и наступлении до конца кампании», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Последствиями удара израильских вооруженных сил по одному из жилых домов стала, как сообщается, ликвидация одного из полевых командиров запрещенной в России террористической организации. Али Гали отвечал как раз за реализацию в ней ракетной программы. Сегодня в секторе Газа прошли его похороны. Судя по настрою, с которым туда пришли его соратники, отступать они не собираются.

Хотя появилась информация, что Палестина не против перемирия, но отказывается Израиль. При этом официально Тель-Авив отрицает свою причастность к гибели в секторе Газа мирного населения. В подтверждение выкладывает кадры, на которых, завидев детей в непосредственной близости от цели, отзывается приказ открыть по ней огонь.

Тактика израильских военных - это так называемый «стук по крыше» - когда жильцам дома, по которому собираются нанести удар, дают время, чтобы его покинуть. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признают, что ввиду большой плотности застроек, а иногда ракетные установки находятся прямо во дворах жилых домов, не всегда получается избежать жертв среди мирного населения. В этот раз сообщается о гибели по меньшей мере 24 человек, среди них пять детей и столько же женщин.

«К сожалению, нам слишком часто приходится напоминать Израилю о необходимости соблюдать международное право, давать пропорциональный ответ в бомбардировках и по возможности щадить гражданские объекты. У Израиля, конечно же, есть право на самооборону, но ее следует проводить в соответствии с законом», - выступила с трибуны министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

На вопрос, откуда в распоряжении палестинской автономии так много ракет, эксперты говорят, что большинство таких боеприпасов собирают в кустарных условиях. Кроме этого, стоит учитывать поддержку некоторых других стран.

«Во-первых ракеты, с которыми борется Iron Dome, - это достаточно простые ракеты. То есть ракеты типа "Кассам" могут изготовляться практически в кустарных условиях. Это раз. Второе - безусловно, у палестинских движений террористических есть сейчас очень мощная поддержка со стороны Ирана», - рассказал «Звезде» военный обозреватель Дмитрий Корнев.

В 2020-ом году Израиль под эгидой США установил дипломатические отношения с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако, на Ближнем Востоке в ряде стран все еще отказываются признавать существование Израиля.

Стать посредником вновь готов Египет. Уже вечером 11 мая обстрелы со стороны сектора Газа возобновились. Одна из ракет попала в здание всего лишь в 20 километрах от Тель-Авива.