Один человек погиб и семеро пострадали из-за попадания ракеты в жилой дом в Израиле

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В израильском Реховоте в жилой дом попала ракета, запущенная из сектора Газа. В результате инцидента были ранены семь человек, есть один погибший.

Вскоре после события премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с офицерами военной разведки.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в своей канцелярии в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве оперативное совещание с офицерами военной разведки», - информирует ТАСС.

Ранее при обстреле израильской армии в районе сектора Газа погиб россиянин вместе с женой и сыном. Сообщается, что ракета прилетела прямо в его дом.