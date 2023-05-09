Число жертв израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12
Минздрав Палестины обнародовал обновленные данные о погибших и раненых в результате обстрелов сектора Газа.
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Жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали по меньшей мере 12 человек, еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Минздрав Палестины сообщил оперативные сведения о последствиях атаки Армии обороны Израиля.
«Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20», - приводит РИА Новости заявление палестинской стороны.
Ранее сообщалось, что жертвами удара израильских ВВС по сектору Газа стали девять человек.
Напомним, что среди погибших - гражданин России Джамал Абу Хасван, ракета разбомбила его дом, вместе с россиянином погибли его супруга и сын.
Аналитики считают, что очередное обострение палестино-израильского конфликта может повлиять на предвыборную кампанию в США.