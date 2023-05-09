В стране и мире Число жертв израильских обстрелов по сектору Газа выросло до 12 Ирина Елагина Минздрав Палестины обнародовал обновленные данные о погибших и раненых в результате обстрелов сектора Газа. © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Жертвами израильских обстрелов сектора Газа стали по меньшей мере 12 человек, еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Минздрав Палестины сообщил оперативные сведения о последствиях атаки Армии обороны Израиля. «Число погибших возросло до 12, а число пострадавших достигло 20», - приводит РИА Новости заявление палестинской стороны. Ранее сообщалось, что жертвами удара израильских ВВС по сектору Газа стали девять человек. Напомним, что среди погибших - гражданин России Джамал Абу Хасван, ракета разбомбила его дом, вместе с россиянином погибли его супруга и сын.



Аналитики считают, что очередное обострение палестино-израильского конфликта может повлиять на предвыборную кампанию в США. Экспертное мнение и аналитика