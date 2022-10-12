В стране и мире Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования Виктория Косогляденко Ирина Елагина Через несколько стран и границ - сотрудники ФСБ отследили путь грузовика с 22 тоннами взрывчатки и установили участников теракта. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сегодня ФСБ показала лица тех, кто может быть причастен к взрыву на Крымском мосту и назвала имена. Главный организатор - Управление разведки Минобороны Украины. Его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны восемь человек, среди них граждане России, Украины и Армении. Кроме того, наши спецслужбы отследили весь путь взорвавшегося фургона, а также грузовика, который привез взрывчатое вещество из-за границы. Установили - как его замаскировали, чтоб не было видно при досмотре. Виктория Косогляденко изучила все материалы. На кадрах, которые сегодня опубликовали в докладе ФСБ, последние минуты жизни Махира Юсубова, водителя фуры, взорвавшейся на Крымском мосту. Вот он показывает сотруднику полиции содержимое кузова. Инспектор ничего подозрительного не замечает. Впрочем, об опасности груза не догадывается и сам водитель. Уже через несколько километров многотонный грузовик въедет на Крымский мост и произойдет тот самый взрыв. В отчете российской спецслужбы есть и фотография сканирования грузовика, на которой видны паллеты в кузове - но рентген-лучи не просвечивают в товаре взрывчатое вещество. В некоторых Telegram-каналах заметили нестыковки: на рентген-фото в передней части грузовика одна ось, а у фуры Юсубова - их две. Объяснение этому есть. На самом деле, машин участвующих в теракте было несколько, а вот груз один и тот же. Снимок был сделан до перегрузки. По данным ФСБ, терактом руководил лично начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Это же подтверждают и в Следственном комитете России. Как следует из отчета Федеральной Службы Безопасности, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22-х паллетах. Груз принадлежал украинской компании «Транслогистик». Согласно открытым данным, фирму с похожим названием зарегистрировали в Закарпатской области Украины за месяц до начала российской спецоперации. Владелец - некто Руслан Король из прикарпатского Берегова. Вес груза 22 тонны 770 килограммов. На кадрах с места происшествия видно, на что способен взрыв такого тоннажа. Это чудо, что перекрытия моста устояли. © ТРК "Звезда" В ФСБ установили, что груз вышел из порта Одесса в болгарский город Русе, отправителем значится «Транслогистик УА», получатель - «Baltex Capital». Из Болгарии взрывчатка отправляется в грузинский Поти, оттуда в Армению. В переправке участвуют граждане Украины, Грузии и Армении. В Ереване товар растаможили по правилам ЕАЭС и подменили документы: отправителем стало армянское «ГУ АР ДЖИ ГРУП», а получателем московская компания «Лидер». Тут и кроется разгадка рентген-снимка. Сделан он был именно в Армении. На фотографиях их материалов расследования есть первая машина с грузинской регистрацией, с этим грузом, за неделю до взрыва. Как ответили в армянской таможне, рентген ничего не показал. «27 сентября в 15:00 грузовик был взвешен на Баграташенском таможенном посту-отделении, после чего прошел рентгенологическое исследование. В результате рентгенологического исследования факторов риска обнаружено не было, после чего в 16:53 груз был задекларирован транзитной декларацией № 05100033/270922/0049515 на имя ООО «Гу АРДЖ Групп» (АВХК 06962573 ), по данным транспортной накладной и импортной накладной», - заявили в таможенной службе Армении. © ТРК "Звезда" Далее та же грузинская фура марки ДАФ через пограничный пост в «Верхнем Ларсе» без проблем пересекает российскую границу 4 октября. Возникает резонный вопрос, зачем нужно было таскать опасный груз через несколько таможен и полицейских постов двух кавказских стран, находясь на грани срыва террористической операции? «По качеству документов все отлично», - отметил военный эксперт, член КС Росгвардии Роман Насонов. 6 октября автомобиль прибывает в Армавир. В этот же день взрывчатку перегрузили в машину Махира Юсубова. А уже на следующий день водителю привезли новые документы. По данным ФСБ, изготовленные при содействии украинцев и пятерых уже установленных граждан России. Отправитель теперь - Ульяновская фирма ТЭК-34. Владелец - Антипов Олег. Ни фирмы, ни предпринимателя по указанному адресу в Ульяновске нет. Получателем по новым накладным числится фирма в Крыму: на перегрузочной площадке компании машину Юсубова в день теракта никто не ждал - здесь принимают почтовые посылки. В отчете ФСБ фигурирует также некий Иван Иванович. Это сотрудник Главного управления разведки Украины, который общался со всеми водителями. Для связи он использовал подменные номера. Виртуальный анонимный номер, купленный через интернет, и телефон украинца из Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича. В настоящее время по делу о теракте на Крымском мосту установлены 12 причастных, задержаны пятеро россиян и трое граждан Украины и Армении. Экспертное мнение и аналитика