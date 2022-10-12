Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования

Сегодня ФСБ показала лица тех, кто может быть причастен к взрыву на Крымском мосту и назвала имена. Главный организатор - Управление разведки Минобороны Украины. Его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны восемь человек, среди них граждане России, Украины и Армении. Кроме того, наши спецслужбы отследили весь путь взорвавшегося фургона, а также грузовика, который привез взрывчатое вещество из-за границы. Установили - как его замаскировали, чтоб не было видно при досмотре. Виктория Косогляденко изучила все материалы.
На кадрах, которые сегодня опубликовали в докладе ФСБ, последние минуты жизни Махира Юсубова, водителя фуры, взорвавшейся на Крымском мосту. Вот он показывает сотруднику полиции содержимое кузова. Инспектор ничего подозрительного не замечает. Впрочем, об опасности груза не догадывается и сам водитель. Уже через несколько километров многотонный грузовик въедет на Крымский мост и произойдет тот самый взрыв.
В отчете российской спецслужбы есть и фотография сканирования грузовика, на которой видны паллеты в кузове - но рентген-лучи не просвечивают в товаре взрывчатое вещество. В некоторых Telegram-каналах заметили нестыковки: на рентген-фото в передней части грузовика одна ось, а у фуры Юсубова - их две. Объяснение этому есть. На самом деле, машин участвующих в теракте было несколько, а вот груз один и тот же. Снимок был сделан до перегрузки.
По данным ФСБ, терактом руководил лично начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Это же подтверждают и в Следственном комитете России.
Как следует из отчета Федеральной Службы Безопасности, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22-х паллетах. Груз принадлежал украинской компании «Транслогистик». Согласно открытым данным, фирму с похожим названием зарегистрировали в Закарпатской области Украины за месяц до начала российской спецоперации. Владелец - некто Руслан Король из прикарпатского Берегова. Вес груза 22 тонны 770 килограммов. На кадрах с места происшествия видно, на что способен взрыв такого тоннажа. Это чудо, что перекрытия моста устояли.
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