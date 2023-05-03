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Британия планирует передать Киеву ракеты большой дальности вместо вертолетов Apache

Максим Крюков
03:44 03.05.2023
Великобритания намерена отправить Украине системы ПВО и ракеты дальностью от 100 до 300 километров.
Британия планирует передать Киеву ракеты большой дальности вместо вертолетов Apache
© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Власти Великобритании не планируют отправлять Украине вертолеты Apache, однако занимаются поиском поставщиков для нужд украинских боевиков бронетехники и ракет, дальность которых будет составлять от 100 до 300 километров. Об этом говорится в опубликованных ответах представителей британского оборонного ведомства на вопросы членов парламента Соединенного Королевства.

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», - передает ТАСС ответ заместителя министра обороны страны баронесса Аннабель Голди.

Другой замглавы МО Британии Джеймс Хиппи, говоря о работе Международного фонда помощи Украине, заявил, что в настоящее время из него планируется выделить средства на поставки Киеву систем противовоздушной обороны и вооружения большой дальности.

Кроме того, на сайте правительства страны указано, что до 4 мая этого года Минобороны принимает заявки от потенциальных поставщиков, которые готовы передать «ракеты с дальностью в 100-300 км наземного, морского или воздушного базирования».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен выделить 500 млн евро на расширение производства боеприпасов в странах Старого Света. Она добавила, что в настоящее время необходимо увеличить масштабы производства снарядов для нужд Киева.

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