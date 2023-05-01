Спорт ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации Анна Назайкина Ранее за то, чтобы Россия была принята в АШФ, проголосовали 80% делегатов. © Фото: Antonio Pavela, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Федерация шахмат России и Азиатская шахматная федерация подписали меморандум о сотрудничестве. Об говорится в сообщении пресс-службы российской организации. Таким образом ФШР обрела статус полноправного члена Азиатской шахматной федерации. Ранее Россия вошла в состав организации - за это в АШФ отдали свои голоса 80% делегатов. В Федерации шахмат России подчеркнули, что основная цель этого сотрудничества - укрепить дружественные связи среди профессиональных спортсменов и проводить соревнования высокого уровня. Ранее член президиума Шахматной федерации Москвы Никита Ким перечислил главные плюсы членства РФ в Азиатской шахматной федерации. Экспертное мнение и аналитика