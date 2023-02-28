Федерация шахмат России принята в состав Азиатской шахматной федерации

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Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации. Об этом следует из сообщения на официальном сайте ФШР.

За вступление ФШР в АШФ проголосовали 29 делегатов из 36. Только шесть делегатов воздержались от голосования, а один проголосовал против. Решение приняли в рамках Азиатского шахматного саммита в Абу-Даби. Окончательный переход назначен на 1 мая 2023 года.

«Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой», - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Он также выразил благодарность делегатам Континентальной ассамблеи за принятое решение. С одной стороны, это является признаком доверия к ФШР, с другой - подтверждает хорошо проделанную работу нашей федерации. Кроме того, по словам Филатова, организация надеется на плодотворное сотрудничество, в том числе проведение азиатских соревнований на территории России.

Ранее глава ФШР заявил, что решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию связано с жесткими мерами в отношении российских спортсменов со стороны Европейского шахматного союза и ФИДЕ. В Азии же меньше проблем с русскими, а календарь соревнований не менее насыщенный.