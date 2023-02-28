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Эксперт Ким назвал главные преимущества перехода РФ в Азиатскую шахматную федерацию

Игнат Далакян
17:42 28.02.2023
Член президиума Шахматной федерации Москвы Никита Ким считает, что сейчас полюс развития шахмат находится именно в азиатских странах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости
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Член президиума Шахматной федерации Москвы Никита Ким в беседе со «Звездой» объяснил главные преимущества перехода России в Азиатскую шахматную федерацию.

«С тех пор как Всемирная шахматная федерация взяла вектор на демократичность, с тех пор как оказалось, что в Интернете можно найти любого соперника любого уровня, полис влияния стал смещаться в Азию. Если для европейских детей это поддерживающая история - "я занимаюсь шахматами, чтобы поступить в институт", то для азиатских стран это просто социальный лифт. Отсюда у нас такая картинка, что олимпийские чемпионы у нас сегодня живут в Узбекистане, чемпионка мира живет в Китае», - рассуждает Никита Ким.

Эксперт напомнил, что звание чемпиона в этом году будут оспаривать россиянин Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь, и назвал это отличным спортивным решением.

«Есть еще один аспект - в 2021 году в чемпионате Европы по шахматам участвовало 60 россиян, а в 2022-м - шесть. Если думать о том, что надо где-то играть, почему бы не играть с очень сильными шахматистами, с которыми ты растешь? Сейчас шахматные турниры заполнены ребятами из Индии, Китая и других стран, которые делают на шахматы ставку как на главное дело своей жизни», - подчеркнул Ким.

Кроме того, член президиума Шахматной федерации Москвы считает, что российские шахматисты после перехода в АШФ обретут таких же качественных и сильных соперников. Согласно его словам, последние результаты и достижения говорят о том, что полюс развития шахмат сейчас находится в азиатских странах.

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