Прилепин начал подготовку к операции по фиксации переломов после покушения

Во время второго этапа планируется зафиксировать кости уже до полного их сращения.

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Захар Прилепин, на которого 6 мая было совершено покушение, готовится ко второму этапу операции. Состояние писателя стабильное, сообщили в его пресс-службе.

На втором этапе операции Захару Прилепину прочно зафиксируют костные отломки в местах переломов до полного их сращения. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для ее проведения будут привлечены специалисты из федерального научно-исследовательского медицинского центра.

Напомним, 6 мая в Нижнем Новгороде подорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. За рулем был Александр Шубин, луганский ополченец, он погиб. Прилепин получил переломы обеих ног, минно-взрывную травму и контузию обоих легких. Были опубликованы кадры сразу после взрыва. Первый этап операции по внешней фиксации переломов провели в тот же день. Подозреваемому в теракте предъявили обвинение.