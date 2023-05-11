В Федерации фехтования РФ рассказали, когда Россия вернется в международный спорт

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Глава Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов прокомментировал новости о решении Международной федерации фехтования (FIE) не допускать некоторых российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Он рассказал, когда, по его мнению, Россия вернется в международный спорт.

«Когда все стабилизируется, когда все восстановится, тогда мы вернемся на международную арену, но пока это невозможно», - заявил он.

Он уверен, что Россия должна выступать под своим флагом. Также Мамедов рассказал, какие планы у российской Федерации фехтования на ближайшее время. Чтобы поддержать спортсменов, организация планирует устраивать турниры внутри страны.

«Конечно, действия федерации России - это развивать свой вид спорта на территории РФ, что мы сейчас будем делать. Параллельно мы будем устраивать для наших спортсменов турниры, коммерческие турниры, чтобы, пока у нас такой вакуум есть с международной деятельностью, у нас хотя бы внутри страны что-то такое сделать для них приятное», - добавил Мамедов.

Ранее он также заявил, что пока нет возможности оспорить решение FIE о недопуске российских фехтовальщиков на Олимпийские игры. В списке спортсменов, которым отказано в участии, числятся Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова.