Глава Федерации фехтования РФ Мамедов заранее предупредил атлетов, что их не пустят на ОИ

Руководитель напомнил, что российские фехтовальщики состоят в CISM, который МОК признает, но все равно не допускает атлетов из РФ.

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Президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов заранее предупредил спортсменов о том, что они, скорее всего, на попадут на Олимпийские игры в Париже. Отказ, полученный от Международной федерации фехтования, лишь подтвердил его слова и никого не удивил. Об этом руководитель федерации заявил в беседе со «Звездой».

«Никаких вариантов оспорить (решение FIE. - Прим. ред.) нет. Мы давно об этом знали, все спортсмены предупреждены, что мы никуда не едем. Поэтому мы лишь еще раз убедились этом. Я понимал, что так будет, поэтому давным-давно все нашим спортсменам объяснил - чтобы не строили иллюзий и не ждали Деда Мороза с подарочком в виде попадания на Олимпийские игры. Мы же не можем ворваться в МОК и объяснить: уважаемые, вы признали Международный совет военного спорта, CISM. Наши спортсмены в этой системе - почему вы "отстегиваете" наших спортсменов?» - заявил глава федерации.

Напомним, Международная федерация фехтования не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Мамедов с сожалением отметил отсутствие в списке Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и «многих других перспективных, сильных ребят».