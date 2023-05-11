Финансист Лосев предрек США обвал финансовых рынков в случае дефолта

Специалист спрогнозировал рост числа безработных в США на пять миллионов, падение экономики на шесть процентов и другие последствия.

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Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев высказал свои предположения, чем может обернуться вероятный дефолт для экономики США. Лосев в беседе со «Звездой» прокомментировал проблему цитатой из романа «Анна Каренина» Льва Толстого.

«В случае технического дефолта в США все станут несчастливыми и будут несчастливы по-своему, потому что в Соединенных Штатах это обвал финансовых рынков, обвал фондового рынка, резкий рост безработицы, ожидается падение экономики на шесть процентов, количество безработных вырастет на пять миллионов и так далее», - объяснил финансист.

По словам Лосева, наступление дефолта в США для глобального рынка спровоцирует серьезные проблемы с рефинансированием долларовых долгов. В худшем случае может наступить волна корпоративных и правительственных дефолтов по всему миру, что может стать точкой отсчета к масштабному финансовому кризису, утверждает эксперт.

«Очень сложно будет доллару сохранить свою гегемонию, потому что остальные страны, которые столкнутся с проблемой нехватки долларов и вот с таким серьезным кризисом, начнут активно переходить на расчеты в национальных валютах, на бартер, на все, что угодно, лишь бы процессы в их странах производственные и торговые не остановились», - добавил Лосев.

Финансист также выделил преимущества для России в случае наступления кризиса.

«Даже если не будет дефолта, Америка будет очень сильно ограничена в своей внешнеполитической экспансии. Будет очень сложно, сокращая расходы внутри страны на три триллиона долларов, как они ожидают, или на 4,8, как требуют республиканцы, финансировать Украину и киевский режим», - заключил специалист.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил миру проблемами, если в США наступит дефолт. Напомним, глава Минфина США сообщила, что ведомство уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг, если Конгресс не расширит лимиты заимствований.