Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Ранее артист заявлял, что готов воевать на стороне Украины и что ему «плевать» на Россию.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом) был включен в список экстремистов и террористов. Данный список опубликован на сайте Росфинмониторинга.
Артист неоднократно высказывал свое негативное отношение к проведению специальной военной операции и заявлял, что готов воевать на стороне Украины. Кроме того, он подчеркнул, что ему «плевать» на Россию и ее будущее. На данный момент актер находится не на территории России.
Ранее в отношении Смольянинова был составлен протокол за дискредитацию российских Вооруженных сил. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против артиста.
* Артур Смольянинов - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.