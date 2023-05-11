Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов

Ранее артист заявлял, что готов воевать на стороне Украины и что ему «плевать» на Россию.

© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress

Актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом) был включен в список экстремистов и террористов. Данный список опубликован на сайте Росфинмониторинга.

Артист неоднократно высказывал свое негативное отношение к проведению специальной военной операции и заявлял, что готов воевать на стороне Украины. Кроме того, он подчеркнул, что ему «плевать» на Россию и ее будущее. На данный момент актер находится не на территории России.

Ранее в отношении Смольянинова был составлен протокол за дискредитацию российских Вооруженных сил. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против артиста.

* Артур Смольянинов - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.