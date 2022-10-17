В стране и мире На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию действий ВС РФ Ян Брацкий По данному обвинению артисту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: На актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию российских Вооруженных сил. Соответствующий документ зарегистрирован Гагаринским судом столицы. «Административный протокол зарегистрирован 27 октября», - сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По данному обвинению артисту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, уточнил он. Смольянинов известен своими ролями в фильмах «Елки», «9 рота», в сериалах «За час до рассвета» и «Убойная сила», а также работами в театре. Ранее административный протокол по той же статье был составлен на актрису Кристину Асмус. Экспертное мнение и аналитика