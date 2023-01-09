Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России, отметили в СК РФ.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на российского актера Артура Смольянинова. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова», - говорится в сообщении.

Как отметили в СК, в ходе беседы с одним из западных средств массовой информации артист сделал несколько заявлений, направленных против нашей страны. Смольянинов заявлял о готовности участвовать в конфликте на вражеской стороне и отмечал, что ему наплевать на судьбу России.

Еще в октябре на актера Смольянинова был составлен протокол за дискредитацию действий ВС РФ.