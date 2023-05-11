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Глава Минздрава Мурашко заявил, что выписка Прилепина из больницы пока не планируется

Ирина Елагина
13:55 11.05.2023
Пострадавший в результате теракта Захар Прилепин остается в больнице и ожидает приезда на консультацию специалистов из Москвы.
Глава Минздрава Мурашко заявил, что выписка Прилепина из больницы пока не планируется
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате покушения, какое-то время еще проведет в больнице. О состоянии здоровья Прилепина рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нормальное состояние, продолжается лечение», - отметил он.

Минздрав организовал приезд в Нижний Новгород врачей-специалистов профильных научно-исследовательских институтов для проведения консультаций. Выписка Прилепина из больницы в настоящее время не планируется.

Напомним, что 9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил пострадавшего писателя в больнице и опубликовал первое видео с ним. Прилепин поздравил всех с Днем Победы.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин пострадал в результате теракта в Нижегородской области 6 мая, водитель его машины погиб. По обвинению в совершении этого преступления арестован Александр Пермяков. По версии следствия, он был завербован украинскими спецслужбами и использовал для подрыва две противотанковые мины с наложенным зарядом пластида. Мужчина изучал маршрут Прилепина и закопал мины на пути к дому, на одну из них и наехал автомобиль.

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