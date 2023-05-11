В Киеве заявили о попытках усадить Украину за стол переговоров

Секретарь СНБО рассказал о большой кампании по этому вопросу и предложениях от разных государств.

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Киев пытаются «усадить» за стол переговоров «на условиях России», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что для решения этого вопроса запущена большая кампания и Киеву поступают предложения от разных государств.

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран», - приводит его слова РИА Новости.

При этом он добавил, что если Киев и будет о чем-то говорить, то только на своих условиях.

В начале мая после телефонного разговора Си Цзиньпина с Зеленским официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность КНР способствовать переговорному процессу. По ее словам, «проблема заключается не в недостатке хороших планов», а в отказе киевских властей принимать любые здравые инициативы, которые способствовали бы урегулированию украинского кризиса.

Экс-канцлер Германии Меркель также призвала «не освистывать» всех, кто призывает к переговорам Москвы с Киевом. По ее словам, на своем посту она старалась наладить взаимоотношения с Россией и не считает это ошибкой.



