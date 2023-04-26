Сегодня лидер Китая поговорил по телефону с главой киевского режима Зеленским.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Китая способствовать переговорному процессу после разговора председателя Си Цзиньпина с Зеленским.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса», - прокомментировала Захарова разговор Си Цзиньпина с Зеленским в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что «проблема заключается не в недостатке хороших планов», а в том, что киевский режим не принимает любые здравые инициативы, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Кроме того, возможное согласие на переговоры Киев сопровождает «ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями».

Захарова также напомнила, что украинские власти и их западные кураторы ранее признались в необходимости Минских соглашений ради затягивания времени и накопления наступательного потенциала. Весной 2022 года мирные договоренности были практически готовы, однако Зеленский их внезапно отвергнул и запретил на законодательном уровне проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В среду Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор. Ранее лидер Китая сообщал о готовности говорить с Зеленским только тогда, когда будет «подходящее время».