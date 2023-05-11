В Нижнем Новгороде простились с погибшим при покушении на Прилепина его соратником Шубиным

Сотрудник Росгвардии был представлен к нескольким наградам посмертно.

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В Нижнем Новгороде состоялись похороны соратника писателя Захара Прилепина, сотрудника батальона «Оплот» Росгвардии Александра Шубина, который погиб по время покушения на публициста. Церемония состоялась в городском крематории.

Шубина представили к нескольким наградам посмертно. Среди них награды Донецкой Народной Республики, ведомственная награда Росгвардии и орден Мужества.

Напомним, что писатель Захар Прилепин пострадал во время теракта в Нижнем Новгороде. Злоумышленники взорвали его автомобиль, писатель получил ранение. Подозреваемым в подрыве является Александр Пермяков, он арестован на два месяца.