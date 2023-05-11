Минобороны России показало кадры боевой работы САУ «Гиацинт-С» в зоне спецоперации
Расчеты самоходных артиллерийских установок бьют по украинским позициям, поддерживая действия российских мотострелков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео боевой работы расчетов САУ «Гиацинт-С» ЮВО в зоне спецоперации.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что «Гиацинты» уничтожают вражеские позиции и объекты украинских боевиков в зоне специальной военной операции.
«Артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений Вооруженных сил России, продолжают наносить удары по укрепрайонам и скоплениям живой силы противника», - добавили в МО РФ.
Ранее «Звезда» показала, как беспилотники помогают нашим бойцам на Угледарском направлении.
Также Минобороны России сообщило, что спецназ группировки «Юг» сорвал ротацию украинских боевиков на Марьинском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.